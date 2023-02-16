Міністерство енергетики створено у структурі нового уряду Молдови

У структурі нового уряду Молдови, затвердженого парламентом у четвер з’явилося Міністерство енергетики на чолі з молдовським експертом у сфері енергетики Віктором Парликовим.

З 2010 року до 2014 року Парликов очолював Національне агентство з питань регулювання в енергетиці.

Новий прем'єр Дорін Речан та інші молдовські офіційні особи наразі ще не пояснили необхідність створення нового міністерства.

Раніше сферою енергетики в Молдові займалося Міністерство інфраструктури та регіонального розвитку. Його замість Андрія Спину очолила тепер уже колишній генеральний секретар відомства Лілія Дабіжа.

Міністерство економіки стало Міністерством економічного розвитку та цифровізації. Його надалі очолюватиме Дмитро Алайба.

Новим главою Міністерства фінансів замість Дмитра Будянського стала Вероніка Сирецяну-Врагалева. З 2016 до 2019 р.р. вона обіймала посаду заступника міністра та генерального секретаря Мінфіну, потім працювала на посаді заступника голови Американської торгової палати в Молдові (AmCham Moldova).