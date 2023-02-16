У Молдові затверджено новий уряд на чолі з Доріном Речаном

Парламент Молдови на засіданні в четвер затвердив новий уряд на чолі з Доріном Речаном.

"За" проголосували 62 депутати (зі 101 члена парламенту) від правлячої партії "Дія і солідарність".

Опозиційний Блок комуністів і соціалістів намагався завадити затвердженню уряду. Депутати блокували трибуну парламенту на знак протесту проти того, що парламентська більшість ухвалила рішення, щоб під час дебатів виступили лише по два депутати від кожної фракції. На їхню думку, це обмеження прав депутатів. Незважаючи на протести, парламентська більшість затвердила структуру нового уряду, програму діяльності та персональний склад.

Речан після затвердження прем'єр-міністром заявив про необхідність зміцнення безпеки та дисципліни у країні.

"Ми живемо в дуже складні часи (...) Необхідно гарантувати безпеку в країні, порядок і дисципліну в державних установах, які мають слугувати інтересам громадян і ділового середовища. Нам потрібно посилити безпеку, знизити ризики. Щодо цього я діятиму рішуче, відповідно до наданого мені мандата", - наголосив він.

Як повідомлялося, минулої п'ятниці про свою відставку заявила прем'єр-міністр Наталія Гаврилиця. Згідно з Конституцією, відставка прем'єр-міністра зумовлює відставку всього уряду. Президент Мая Санду висунула на посаду прем’єр-міністра кандидатуру свого радника, секретаря Вищої ради безпеки Доріна Речана. Протягом 15 днів кандидат на посаду прем'єра представляє парламенту та просить висловити вотум довіри новому кабінету міністрів. Правляча партія "Дія та солідарність" (PAS) має більшість у 63 депутати. Затвердження уряду проводиться голосами простої більшості – 51 зі 101 депутата.