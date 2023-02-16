Події

14:06 16.02.2023

Для перемоги України у війні з РФ Європарламент закликав міжнародне співтовариство надати всі, без винятку, види озброєння – резолюція

2 хв читати
Для перемоги України у війні з РФ Європарламент закликав міжнародне співтовариство надати всі, без винятку, види озброєння – резолюція

Напередодні роковин від дня вторгнення Росії до незалежної України Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій заявив про свою солідарність з українським народом та підтримку країни до повної перемоги у цій війні, закликавши для цього міжнародне співтовариство постачати всі, без винятків, види озброєння.

Відповідний документ проголосували в четвер у Страсбурзі в рамках пленарного засідання Європарламенту. "За" проголосували 444 депутати, проти - 26 і 37 утрималося з 507, які взяли участь у голосуванні.

"ЄП знову заявляє про свою непохитну солідарність із народом та керівництвом України та про свою підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", - зазначено в резолюції.

У зв'язку з цим ЄП знову підтвердив незмінне "найрішучіше засудження незаконної, нічим не спровокованої і нічим не виправданої агресивної війни Росії проти України, так само як і причетність режиму Білорусі; вимагає, щоб Росія та її маріонеткові сили припинили всі військові дії, зокрема напади на житлові райони та громадянську інфраструктуру, і щоб Росія вивела всі збройні сили, маріонеткові сили та військову техніку з усієї міжнародно визнаної території України, припинила примусову депортацію українських мирних мешканців та звільнила всіх затриманих українців”, - вимагають депутати ЄП.

ЄП віддає шану мужньому народу України, лауреатам Сахаровської премії 2023 року за свободу думки, які захищають свою країну, а також захищають свободу, демократію, верховенство права та європейські цінності від жорстокого режиму, який "прагне підірвати нашу демократію та послабити і розділити наш Союз".

Європарламентарі висловили глибоке співчуття сім'ям та близьким мужніх захисників, які віддали свої життя на захист України, та закликав до постійної та посиленої підтримки з боку ЄС та його держав-членів для лікування та реабілітації поранених захисників України.

"ЄП вважає, що результат війни та позиція міжнародної спільноти відіграватимуть вирішальну роль у майбутніх діях інших авторитарних режимів, які уважно спостерігають за перебігом війни, наголошує, що головною метою України є перемога у війні проти Росії, яка розуміється як її здатність витіснити всі сили Росії, її ставлеників і союзників з міжнародно визнаної території України, вважає, що ця мета може бути досягнута лише за рахунок безперервних, стійких і неухильно зростаючих поставок до України всіх без винятку видів озброєнь", - зазначено в резолюції.

ЄП також зажадав від Росії "назавжди припинити порушувати чи загрожувати суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України та інших сусідніх країн".

"Російська агресія не обмежується Україною, оскільки вона згубно впливає на безпеку та економіку всіх країн Східного партнерства ЄС, зокрема республіки Молдова", - зазначили депутати ЄП.

Теги: #рф #резолюція #європарламент #вторгнення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:02 16.02.2023
Путін та його оточення мають бути притягнуті до відповідальності за скоєний ними проти України злочин агресії – резолюція Європарламенту

Путін та його оточення мають бути притягнуті до відповідальності за скоєний ними проти України злочин агресії – резолюція Європарламенту

12:11 16.02.2023
Керівництво РФ бере участь у депортації українських дітей - Лубінець

Керівництво РФ бере участь у депортації українських дітей - Лубінець

11:57 16.02.2023
Група Європарламенту Renew Europe лобіюватиме інтереси України в ЄС та національних парламентах - Арахамія

Група Європарламенту Renew Europe лобіюватиме інтереси України в ЄС та національних парламентах - Арахамія

11:16 16.02.2023
У РФ виснажилися резерви військової техніки та живої сили, необхідні для наступу, - ISW

У РФ виснажилися резерви військової техніки та живої сили, необхідні для наступу, - ISW

19:51 15.02.2023
Прем'єри України та Швеції обговорили співпрацю у військовій та енергетичній сферах

Прем'єри України та Швеції обговорили співпрацю у військовій та енергетичній сферах

19:45 15.02.2023
Європарламент ухвалив резолюцію із закликом звільнити Саакашвілі

Європарламент ухвалив резолюцію із закликом звільнити Саакашвілі

19:37 15.02.2023
Втрати у низці штурмових загонів "Вагнера" та підрозділах 2-го армійського корпусу РФ досягають 80% особового складу

Втрати у низці штурмових загонів "Вагнера" та підрозділах 2-го армійського корпусу РФ досягають 80% особового складу

14:07 15.02.2023
Україна наступного тижня ініціює процес виключення Росії з FATF - Подоляк

Україна наступного тижня ініціює процес виключення Росії з FATF - Подоляк

13:44 15.02.2023
Міністр оборони Великої Британії: 97% російської армії перебуває в Україні

Міністр оборони Великої Британії: 97% російської армії перебуває в Україні

13:33 15.02.2023
Глава Єврокомісії оцінила в 11 млрд євро новий пакет санкцій ЄС проти РФ – буде запроваджено заборону на товари, які використовують для виробництва озброєння

Глава Єврокомісії оцінила в 11 млрд євро новий пакет санкцій ЄС проти РФ – буде запроваджено заборону на товари, які використовують для виробництва озброєння

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Путін та його оточення мають бути притягнуті до відповідальності за скоєний ними проти України злочин агресії – резолюція Європарламенту

Окупанти, як і раніше, намагаються захопити Донецьку область до кінця березня, прив'язки до роковин повномасштабного втручання немає – ГУР

Програма підтримки Норвегії створює прецедент сталої боротьби за свободу – Зеленський у зверненні до Стортингу

Повітряна атака ворога не змінила ситуацію в енергосистемі країни, що стабілізувалася, - голова "Укренерго"

Голова ВРП: Через війну та анексію ми змушені були змінити підсудність справ 169 судів

ОСТАННЄ

Міноборони: Жодних персональних призначень до складу Громадської антикорупційної ради немає – дорадчий орган ще не сформовано

Фахівці із закупівель Міноборони пройдуть навчання у профільній агенції НАТО

Кількість постраждалих унаслідок авіаудару по Вовчанську зросла до шести - Синєгубов

Канада виділить Україні додатково CAD7,5 млн на розмінування та навчання фахівців

Більшу частину України у п'ятницю-суботу очікує прохолодна погода з мокрим снігом

Остання модернізація крилатої ракети Х-101 не виправдала очікувань РФ, можуть з'явитися нові модифікації для підвищення їх смертоносності - Генштаб ЗСУ

Норвегія протягом п'яти років виділить на підтримку України $7,4 млрд

Резніков розповів Столтенбергу про те, як в Україні впроваджують інформаційну систему логістики LOGFAS

Окупанти, як і раніше, намагаються захопити Донецьку область до кінця березня, прив'язки до роковин повномасштабного втручання немає – ГУР

У Чорному морі чергують два ворожі носії "Калібрів" – ВМС ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА