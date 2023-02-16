Для перемоги України у війні з РФ Європарламент закликав міжнародне співтовариство надати всі, без винятку, види озброєння – резолюція

Напередодні роковин від дня вторгнення Росії до незалежної України Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій заявив про свою солідарність з українським народом та підтримку країни до повної перемоги у цій війні, закликавши для цього міжнародне співтовариство постачати всі, без винятків, види озброєння.

Відповідний документ проголосували в четвер у Страсбурзі в рамках пленарного засідання Європарламенту. "За" проголосували 444 депутати, проти - 26 і 37 утрималося з 507, які взяли участь у голосуванні.

"ЄП знову заявляє про свою непохитну солідарність із народом та керівництвом України та про свою підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах", - зазначено в резолюції.

У зв'язку з цим ЄП знову підтвердив незмінне "найрішучіше засудження незаконної, нічим не спровокованої і нічим не виправданої агресивної війни Росії проти України, так само як і причетність режиму Білорусі; вимагає, щоб Росія та її маріонеткові сили припинили всі військові дії, зокрема напади на житлові райони та громадянську інфраструктуру, і щоб Росія вивела всі збройні сили, маріонеткові сили та військову техніку з усієї міжнародно визнаної території України, припинила примусову депортацію українських мирних мешканців та звільнила всіх затриманих українців”, - вимагають депутати ЄП.

ЄП віддає шану мужньому народу України, лауреатам Сахаровської премії 2023 року за свободу думки, які захищають свою країну, а також захищають свободу, демократію, верховенство права та європейські цінності від жорстокого режиму, який "прагне підірвати нашу демократію та послабити і розділити наш Союз".

Європарламентарі висловили глибоке співчуття сім'ям та близьким мужніх захисників, які віддали свої життя на захист України, та закликав до постійної та посиленої підтримки з боку ЄС та його держав-членів для лікування та реабілітації поранених захисників України.

"ЄП вважає, що результат війни та позиція міжнародної спільноти відіграватимуть вирішальну роль у майбутніх діях інших авторитарних режимів, які уважно спостерігають за перебігом війни, наголошує, що головною метою України є перемога у війні проти Росії, яка розуміється як її здатність витіснити всі сили Росії, її ставлеників і союзників з міжнародно визнаної території України, вважає, що ця мета може бути досягнута лише за рахунок безперервних, стійких і неухильно зростаючих поставок до України всіх без винятку видів озброєнь", - зазначено в резолюції.

ЄП також зажадав від Росії "назавжди припинити порушувати чи загрожувати суверенітету, незалежності та територіальній цілісності України та інших сусідніх країн".

"Російська агресія не обмежується Україною, оскільки вона згубно впливає на безпеку та економіку всіх країн Східного партнерства ЄС, зокрема республіки Молдова", - зазначили депутати ЄП.