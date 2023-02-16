Російські обстріли забрали життя 6 мирних жителів Донеччини за добу

Шестеро мирних жителів Донецької області загинули, 13 дістали поранень унаслідок обстрілів із боку російських окупантів за минулу добу, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у четвер уранці.

"Напередодні вранці росіяни завдали удару зі "Смерчів" по Покровську: загинули троє людей, поранено 11, серед поранених один поліцейський. Пошкоджено чотири багатоповерхівки, школу і три магазини", - написав Кириленко у телеграмі.

На волноваському напрямку окупанти інтенсивно обстрілювали м. Вугледар та околиці, без жертв. На донецькому напрямку зафіксовано артилерійські обстріли Мар'їнки, Георгіївки та Авдіївки, інформація про постраждалих не надходила.

"На горлівському напрямку дві людини загинули і одну поранено в Бахмуті. У місті пошкоджено три приватні будинки, п'ять господарських споруд і дві адмінбудівлі. У Костянтинівці одна особа дістала поранень. У Соледарській громаді інтенсивний вогонь росіяни вели по Парасковіївці, були поодинокі обстріли", - повідомив голова обладміністрації.

За словами Кириленка, на лисичанському напрямку у Сіверську пошкоджено приватні будинки на трьох вулицях, гучно було також у Серебрянці.