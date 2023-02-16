ВРП вважає за необхідне провести незалежний зовнішній аудит електронного судочинства

Вища рада правосуддя (ВРП) виступає за необхідність проведення незалежного зовнішнього аудиту електронного судочинства, повідомив голова ВРП Григорій Усик.

"У Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі наразі працюють окремі модулі. На запровадження електронного судочинства витрачені значні кошти", - розповів Усик в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання про роботу так званого електронного суду в умовах війни.

Він висловив думку про те, що реалізація електронного судочинства можлива наразі хіба що у великих містах, оскільки енергосистема України суттєво знищена ворогом, і ситуація найближчим часом навряд чи покращиться.

"ВРП вважає за необхідне провести незалежний зовнішній аудит - що взагалі зроблено в цьому напрямі, в якому стані електронне судочинство, чи можна його розвивати, чи програмне забезпечення відповідає теперішнім вимогам та чи можна всі складові інтегрувати в єдиний ефективний продукт", - заявив голова ВРП.