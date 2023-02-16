Окупанти вночі вдарили по Куп'янську, сталася пожежа, постраждалих немає - Синєгубов

У ніч на четвер, близько 23:00, російські окупаційні війська завдали удару по Куп'янську, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок удару згоріли ангар, гаражі та п'ять автомобілів, включаючи два автобуси. Площа пожежі становить 700 кв. м. На щастя, без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, минулої доби окупанту обстрілювали з артилерії, танків та мінометів Гряниківку, Куп’янськ, Вовчанськ, Дворічну, Світличне та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області, а також завдали авіаційних ударів по Гранову та Удах. Унаслідок обстрілів Куп'янська у середу вранці було пошкоджено щонайменше шість приватних житлових будинків та господарські споруди. Сталися пожежі. У Дворічній - вибито вікна у декількох приватних будинках. У Світличному внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ "Ураган" пошкоджено домогосподарство та електромережі. У Вовчанську внаслідок обстрілів пошкоджено три приватні будинки.