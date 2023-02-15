Прем'єри України та Швеції обговорили співпрацю у військовій та енергетичній сферах

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч у Києві з прем'єр-міністром Королівства Швеція Ульфом Крістерссоном, повідомляє пресслужба українського уряду.

"Сторони обговорили військову допомогу та посилення санкційного тиску на агресора. Окрему увагу очільники урядів приділили створенню спеціального міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності вищого керівництва Росії", - поінформувала пресслужба на офіційному сайті уряду.

Також Шмигаль та Крістерссон розглянули всебічне посилення стійкості України, яке, зокрема, охоплює відновлення енергетичної інфраструктури.

Прем’єр-міністр України подякував уряду Швеції та шведському народу за всебічну підтримку та висловив сподівання на продуктивну роботу й конкретні результати під час нинішнього головування Швеції в Раді Європейського Союзу.