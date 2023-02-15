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19:26 15.02.2023

Уряд Швейцарії спробує домогтися конфіскації активів оточення Януковича

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Уряд Швейцарії спробує домогтися конфіскації активів оточення Януковича

Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення про початок процедури конфіскації активів соратників експрезидента України Віктора Януковича загалом більш ніж на 130 млн франків (близько 131,7 млн євро), повідомляється на сайті уряду країни.

"На засіданні 15 лютого федеральна рада вирішила розпочати адміністративні процедури, мета яких - конфіскувати активи, заморожені у Швейцарії після революції в Україні в лютому 2014 року", - йдеться в повідомленні уряду. У ньому наголошується, що дані активи, які належали оточенню Януковича, мали незаконне походження. Влада Швейцарії пояснює, що ця ініціатива жодним чином не пов'язана із санкціями, які Берн запровадив за останній рік проти Росії.

"Активи залишаться замороженими доти, доки остаточне рішення щодо конфіскації не буде схвалено системою адміністративної юстиції Швейцарії. Активи у разі конфіскації будуть повернуті народу України через міжнародну угоду", - наголошується в заяві.

 

 

Теги: #янукович #україна #активи #швейцарія

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