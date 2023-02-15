Події

17:11 15.02.2023

Мінреінтеграції закликає жителів Херсона та області не створювати масових скупчень, щоб не стати жертвою російських обстрілів

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Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій закликає жителів Херсона та Херсонської області не створювати масових скупчень, щоб не стати жертвою російських обстрілів.

"До Мінреінтеграції надходить інформація, що жителі Херсона вкотре, наражаючи себе на небезпеку, створюють масові скупчення поблизу банків, пунктів видачі гуманітарної та кеш-допомоги, біля супермаркетів", - ідеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Нагадується, що російські війська продовжують завдавати ударів по місту та області. "Тож закликаємо жителів Херсона, Херсонщини не створювати масових скупчень, щоб убезпечити своє життя", - йдеться у повідомленні.

Теги: #херсон #мінреінтеграції

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