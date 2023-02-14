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12:51 14.02.2023

У Туреччині з-під завалів врятували понад 8 тис. людей – Ердоган

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У Туреччині з-під завалів врятували понад 8 тис. людей – Ердоган

Рятувальники, які працюють у зоні, постраждалій від землетрусу в Туреччині, витягли з-під завалів живими понад 8 тис. осіб, значну частину постраждалих вже виписали з лікарень, заявив у вівторок турецький президент Реджеп Таїп Ердоган.

"Наші пошуково-рятувальні групи врятували з-під руїн понад 8 тис. людей", - заявив Ердоган у відеозверненні до Всесвітнього урядового саміту в Дубаї.

"Більшість із 81 тис. постраждалих виписані з лікарень, деякі продовжують лікування", - додав він.

Крім цього, турецький лідер подякував усім країнам, які надали допомогу в ліквідації наслідків руйнівного землетрусу, а також у пошуку та порятунку людей. Ердоган заявив, що Туреччина ніколи не забуде "дружбу, яку вони проявили того трагічного дня".

Кількість загиблих у Туреччині та Сирії внаслідок землетрусів, що сталися минулого тижня, перевищила 36 тис. людей. Так, у Туреччині зареєстрували 31 643 загиблих, а в Сирії – понад 4,5 тис.

Землетрус магнітудою 7,7 стався в Туреччині в ніч на 6 лютого, за ним була серія ехо-поштовхів, магнітуда одного з яких становила 7,6. Цей землетрус спричинив серйозні руйнування та жертви й у сусідній Сирії.

Теги: #туреччина #землетрус #ердоган

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