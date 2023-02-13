На засіданні Ставки у понеділок розглядалися захист Донеччини, Луганщини та півдня України

На Ставці Верховного Головнокомандувача у понеділок розглядалися захист Донеччини та Луганщини, півдня України, Одеси та області, сказав у відеозверненні у понеділок президента України Володимир Зеленський.

"Провів Ставку. Заслухали доповіді командуючих напрямків, головнокомандувача, керівників розвідки. Захист Донбасу та Луганщини, півдня нашої країни, Одеси та області. Постійна увага – до постачання зброї, снарядів та всього, що додає нашим воїнам сили та стійкості", - сказав він. .