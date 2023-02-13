Події

17:53 13.02.2023

В Україну увірветься холодний атмосферний фронт

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В Україну увірветься холодний атмосферний фронт

Частину території України вже 14 лютого закриють сильні опади з потужними поривами вітру, Україну накриє холодний атмосферний фронт, попередила синоптик Наталія Діденко

"…холодний атмосферний фронт завтра перетинатиме нашу територію разом із мокрим снігом та дощем. Більше опадів, до сильних, припаде 14 лютого на схід, південний схід України, Полтавщину та частину Дніпропетровщини", - написала вона у фейсбуці, розмістивши карту.

За оцінкою Діденко, на решті території очікується невеликий мокрий сніг чи дощ.

"У західних областях ймовірність опадів буде найменша, бо антициклон Feuka не пускатиме надмір вологи від фронту", - зазначила вона. При проходженні атмосферного фронту посилюватиметься північний вітер часом до 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря у вівторок очікується порівняно високою: протягом дня +2+7 градусів, у східній частині Полтавської та Дніпропетровської областей буде свіжіше, 0+4 градуси.

"У Києві День червоних та сріблястих надувних сердечок обіцяє невеликі опади, рвучкий вітер та денну температуру повітря в межах 1-3 градусів тепла", - пише синоптик.

Джерело: https://www.facebook.com/tala.didenko

Теги: #погода

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