У Херсонській області внаслідок обстрілів пошкоджено залізничне полотно, поїзд із Києва зупиниться в Миколаєві

Унаслідок обстрілів у Херсонській області пошкоджено залізничне полотно, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці" в телеграм-каналі.

"Для поїзда №102/101 Київ – Херсон фінальною зупинкою стане Миколаїв. Пасажирів із Миколаєва до Херсона буде доставлено автобусними шатлами. Так само автобусами буде перевезено до Миколаєва херсонців, що чекають на рейс у київському напрямку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що співробітники компанії вже розпочали ремонт колій.

"Про можливі зміни у наступних рейсах "Укрзалізниця" повідомить додатково", - уточнюється у повідомленні.