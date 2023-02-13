Події

09:35 13.02.2023

У Херсонській області внаслідок обстрілів пошкоджено залізничне полотно, поїзд із Києва зупиниться в Миколаєві

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У Херсонській області внаслідок обстрілів пошкоджено залізничне полотно, поїзд із Києва зупиниться в Миколаєві

Унаслідок обстрілів у Херсонській області пошкоджено залізничне полотно, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці" в телеграм-каналі.

"Для поїзда №102/101 Київ – Херсон фінальною зупинкою стане Миколаїв. Пасажирів із Миколаєва до Херсона буде доставлено автобусними шатлами. Так само автобусами буде перевезено до Миколаєва херсонців, що чекають на рейс у київському напрямку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що співробітники компанії вже розпочали ремонт колій.

"Про можливі зміни у наступних рейсах "Укрзалізниця" повідомить додатково", - уточнюється у повідомленні.

Теги: #поїзд #укрзалізниця #обстріл #херсонська_область

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