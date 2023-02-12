Санкції проти атомної галузі Росії мають стати частиною глобальних санкцій
Україна робить усе, щоб санкції проти атомної галузі Росії стали частиною глобальних санкцій.
"Є черговий санкційний крок нашої держави проти атомної галузі держави-терориста. Своїм указом я ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти двохсот осіб, які працюють на російську "атомку", - сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в неділю.
"І ми робимо все, щоб санкції проти російської атомної галузі стали частиною глобальних санкцій проти Росії за війну. Це непросто. Є певний опір. Але був час, коли інші обмеження проти Росії здавалися непростими для реалізації", - зазначив він. При цьому він наголосив, що тим більше це справедливо для тих, хто брав участь у захопленні Запорізької АЕС".
"Зараз вони вже діють – наприклад, щодо нафти та нафтопродуктів з Росії. Усі елементи російської системи, задіяні у війні, забезпеченні терору та фінансуванні агресії, мають бути ізольовані від світової системи", - наголосив Зеленський.