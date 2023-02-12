Події

19:05 12.02.2023

У Грузії сталися чотири землетруси за добу

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У Грузії сталися чотири землетруси за добу

Грузинські сейсмологи за останні 24 години зафіксували чотири землетруси, три з яких сталися на заході Грузії та один - на півдні.

Як повідомив у неділю Національний центр сейсмічного моніторингу Грузії, на півдні землетрус магнітудою 3,1 було зафіксовано о 17:55 за тбіліським часом.

Зокрема, повідомляється, що епіцентр розташовувався за два кілометри від міста Ахалкалакі (край Самцхе-Джавахеті) біля села Диліска.

Осередок землетрусу залягав на глибині 5 км.

Раніше в неділю два землетруси магнітудами 4,4 та 3,3 були зафіксовані на заході Грузії.

За інформацією центру, в обох випадках епіцентр розташовувався неподалік курорту Бахмаро (селище міського типу в Чохатаурському муніципалітеті краю Гурія).

Напередодні ввечері у тому ж районі у краї Гурія стався землетрус магнітудою 4,3.

Даних про якісь руйнування або постраждалих внаслідок землетрусів поки що немає.

 

 

Теги: #грузія #землетрус

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