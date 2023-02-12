Події

15:02 12.02.2023

Графіки обмеження е/е повернуться з початком робочого тижня - топменеджер ДТЕК

2 хв читати
Графіки обмеження е/е повернуться з початком робочого тижня - топменеджер ДТЕК

Поєднання низки факторів: збільшення генерації, зниження споживання через вихідний і потепління, а також ремонт мереж сприяли відсутності відключень в неділю, але українцям все одно на робочі дні потрібно готуватися до застосування графіків обмеження електропостачання, повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

"Комбінація декількох факторів дає змогу сьогодні, в конкретний день, не обмежувати споживання. Але завтра, коли буде робочий день і споживання підвищиться, будуть застосовуватися графіки відключень", – сказав Сахарук в ефірі Національного телемарафону "Єдині новини" в неділю.

Водночас він пояснив, що збільшити генерацію дали змогу і її поставки, повернуті в систему низка теплових і атомних блоків, зростання виробництва е/е сонячними станціями через сприятливі погодні умови, а також відремонтовані "завдяки титанічній праці енергетиків" мережі.

З іншого боку, відіграє позитивну роль, за його словами, потепління, продовження дня і зменшення споживання у зв'язку з вихідними днями.

Водночас Сахарук уточнив, що крім балансових відключень, тобто обмежень генерації, є ще й мережеві обмеження, через які в низці областей можуть і зараз бути відключення.

"У нас залишається багато точок, сильно постраждалих внаслідок обстрілів і які ще не відремонтовані повністю, наприклад, Одеса, Київщина Харківщина, Запоріжжя", – зазначив топменеджер ДТЕК.

Як повідомлялося, зараз в роботі всі дев'ять доступних після окупації ЗАЕС блоків атомних станцій - за останні кілька днів енергосистема отримала додатково 1220 МВт потужності після виходу з ремонту одного з блоків АЕС і збільшення потужності іншого на 220 МВт у зв'язку із завершенням ремонту турбогенератора.

Теги: #дтек #відключення #графіки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:54 10.02.2023
Київ, Київська та Дніпропетровська області повернулися до стабілізаційних графіків після екстрених через атаки РФ

Київ, Київська та Дніпропетровська області повернулися до стабілізаційних графіків після екстрених через атаки РФ

13:18 10.02.2023
Чотири ТЕС "ДТЕК" постраждали внаслідок атаки російських загарбників, поранено двох енергетиків

Чотири ТЕС "ДТЕК" постраждали внаслідок атаки російських загарбників, поранено двох енергетиків

15:32 07.02.2023
На Донеччині 8 лютого на добу скасують обмеження в електропостачанні - "ДТЕК"

На Донеччині 8 лютого на добу скасують обмеження в електропостачанні - "ДТЕК"

14:15 05.02.2023
В Одесі та Одеському районі світло даватимуть за графіком: 2 години через 8 годин - ДТЕК

В Одесі та Одеському районі світло даватимуть за графіком: 2 години через 8 годин - ДТЕК

11:32 05.02.2023
У Києві та Київській області частково вводяться стабілізаційні відключення - ДТЕК

У Києві та Київській області частково вводяться стабілізаційні відключення - ДТЕК

07:10 05.02.2023
У Києві та двох областях не обмежуватимуть е/е у першій половині неділі, на Одещині – тривають екстрені відключення

У Києві та двох областях не обмежуватимуть е/е у першій половині неділі, на Одещині – тривають екстрені відключення

21:44 31.01.2023
В Одесі проходить ремонт високовольтної лінії, пошкодженої в результаті атаки, в частині міста можливі тривалі перерви в електропостачанні

В Одесі проходить ремонт високовольтної лінії, пошкодженої в результаті атаки, в частині міста можливі тривалі перерви в електропостачанні

20:22 30.01.2023
"ДТЕК" минулого тижня відновив електропостачання 60 тис. абонентів у Донецькій та Дніпропетровській областях

"ДТЕК" минулого тижня відновив електропостачання 60 тис. абонентів у Донецькій та Дніпропетровській областях

22:12 27.01.2023
Графіки відключень е/е для побутових споживачів можна вирівняти в центральних регіонах країни - голова "Черкасиобленерго"

Графіки відключень е/е для побутових споживачів можна вирівняти в центральних регіонах країни - голова "Черкасиобленерго"

18:31 27.01.2023
Екстрені відключення світла на Одещині триватимуть щонайменше до кінця січня – ДТЕК

Екстрені відключення світла на Одещині триватимуть щонайменше до кінця січня – ДТЕК

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Голова "Енергоатому": зниження росіянами води в Каховському водосховищі - нова загроза для ЗАЕС

Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти 200 фізосіб, пов'язаних з РФ

"Укренерго" повідомила про відсутність дефіциту електричної потужності в неділю

Міністри оборони США та України обговорили питання постачання Києву артилерії та засобів ППО - Пентагон

За добу ЗС України знищили близько 900 одиниць о/с противника, 13 танків, 17 артсистем, 2 РСЗВ і літак

ОСТАННЄ

Голова "Енергоатому": зниження росіянами води в Каховському водосховищі - нова загроза для ЗАЕС

На Херсонщині автомобіль з мирними жителями вибухнув на міні, залишеній російськими окупантами

Зеленський підписав указ про створення Чернігівської міської військової адміністрації

Окупанти, ймовірно, залучають іноземних найманців для організації атак БПЛА територією України – ГУР МО

Волонтери ТЧХУ евакуюють жителів Куп'янського району Харківської області

Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти 200 фізосіб, пов'язаних з РФ

"Укренерго" повідомила про відсутність дефіциту електричної потужності в неділю

Волонтери ОККУ евакуюють жителів Куп'янського району Харківської області

В Україні очікується помірно прохолодна погода, місцями мокрий сніг і поривчастий вітер

ЗСУ знищили в суботу два човни, які окупанти готували для ДРГ у дельті Дніпра

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА