Графіки обмеження е/е повернуться з початком робочого тижня - топменеджер ДТЕК

Поєднання низки факторів: збільшення генерації, зниження споживання через вихідний і потепління, а також ремонт мереж сприяли відсутності відключень в неділю, але українцям все одно на робочі дні потрібно готуватися до застосування графіків обмеження електропостачання, повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

"Комбінація декількох факторів дає змогу сьогодні, в конкретний день, не обмежувати споживання. Але завтра, коли буде робочий день і споживання підвищиться, будуть застосовуватися графіки відключень", – сказав Сахарук в ефірі Національного телемарафону "Єдині новини" в неділю.

Водночас він пояснив, що збільшити генерацію дали змогу і її поставки, повернуті в систему низка теплових і атомних блоків, зростання виробництва е/е сонячними станціями через сприятливі погодні умови, а також відремонтовані "завдяки титанічній праці енергетиків" мережі.

З іншого боку, відіграє позитивну роль, за його словами, потепління, продовження дня і зменшення споживання у зв'язку з вихідними днями.

Водночас Сахарук уточнив, що крім балансових відключень, тобто обмежень генерації, є ще й мережеві обмеження, через які в низці областей можуть і зараз бути відключення.

"У нас залишається багато точок, сильно постраждалих внаслідок обстрілів і які ще не відремонтовані повністю, наприклад, Одеса, Київщина Харківщина, Запоріжжя", – зазначив топменеджер ДТЕК.

Як повідомлялося, зараз в роботі всі дев'ять доступних після окупації ЗАЕС блоків атомних станцій - за останні кілька днів енергосистема отримала додатково 1220 МВт потужності після виходу з ремонту одного з блоків АЕС і збільшення потужності іншого на 220 МВт у зв'язку із завершенням ремонту турбогенератора.