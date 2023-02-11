Обстрілами окупантів за ніч зруйновано десятки будинків на Донеччині, загинув один і поранені три місцевих жителі

Один житель селища Красна Гора Бахмутської об'єднаної територіальної громади загинув і троє жителів села Успенівка Покровського району Донецької області дістали поранень внаслідок обстрілів з боку російських окупантів в ніч на суботу, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"На Горлівському напрямку 3 будинки пошкоджено у Костянтинівській громаді: 2 в Олександро-Шультиному та 1 в Іванопіллі. У Соледарській громаді пошкоджено 5 будинків у Федорівці та зруйновано 2 будинки у Васюківці. У Бахмуті пошкоджено адмінбудівлю та 9-поверхівку, в Красній Горі Бахмутської громади загинула 1 людина. У Торецькій громаді пошкоджено будинок у Торецьку та 3 будинки у Петрівці", - написав Кириленко у телеграм-каналі, уточнивши, що це інформація станом на ранок 11 лютого.

Крім того, за його словами, вночі окупанти обстріляли далеке від фронту с.Карлівка, в ньому пошкоджено будинок.

"На Донецькому напрямку під вогнем Мар'їнка, Георгіївка та Максимільянівка — в останній зруйновано будинок. Курахівська громада зазнала 5 обстрілів — в Успенівці поранено 3 людини, пошкоджено 17 будинків, школу, адмінбудівлю та крамницю. На ранок Авдіївка зазнала артобстрілу та обстрілу з "Градів" — без жертв... на Волноваському напрямку ворог застосував Гради в Богоявленці, під постійними обстрілами Вугледар - без постраждалих", - повідомив Кириленко.