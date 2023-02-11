Монетний двір Канади продав монети з українською писанкою майже на CAD3 млн і направить виручені кошти Україні

Канадський Монетний двір вирішив спрямувати чистий виторг від продажу щорічного випуску золотих та срібних монет "Писанка" (Pysanka) 2023 року на гуманітарну допомогу Україні.

"Ваша витончена срібна писанка 2023 року виконана у трипільському художньому стилі, заснованому на малюнках доісторичного глиняного посуду та виконаному у природних тонах", – наголошується в описі срібної монети.

"А на золотій монеті-писанці із чистого золота 99,99% улюблена квіткова емблема українського народу (соняшник) оточена символами, які святкують повернення сонця, а разом із ним і настання весни", – зазначив Монетний двір Канади.

Монети у традиційній формі писанки випущені тиражем відповідно 7,5 тис. та 275 штук, і за номіналу відповідно 20 та 250 канадських доларів і пропонувалися за ціною 139,95 та 6999,95 канадських доларів.

"Учора Канадське Королівське монетне подвір'я випустило неймовірно красиву монету із зображенням української писанки… Усю колекцію, а це 7500 монет, було повністю розпродано за день", – зазначила, у свою чергу, посол України Юлія Ковалів.

Сумарна сума продажу монет за заявленою вартістю – 2,97 млн канадських доларів (близько $2,23 млн за поточним курсом) за сумарного номіналу 0,150 млн канадських доларів.