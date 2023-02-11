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07:50 11.02.2023

Мінфін США у боротьбі з корупцією та впливом РФ впровадив санкції проти ексміністрів фінансів та енергетики Болгарії та двох ексдиректорів Козлодуйської АЕС

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Мінфін США у боротьбі з корупцією та впливом РФ впровадив санкції проти ексміністрів фінансів та енергетики Болгарії та двох ексдиректорів Козлодуйської АЕС

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадило повні блокуючі санкції проти п'яти ексчиновників Болгарії за корупційну діяльність, серед них ексміністр енергетики Румен Овчаров, ексміністр фінансів Владислав Горанов та два ексгендиректора Козлодуйської АЕС Александер Ніколов та Іван Генов.

"Кожен, хто допомагає злочинному путінському режиму, буде ідентифікований та покараний", – прокоментувала ці санкції посол України в США Оксана Маркарова на фейсбук-сторінці.

Мінфін США у своєму релізі заявив, зокрема, що контракти на закупівлю ядерного палива в Росії, укладені довіреними особами Овчарова, завищували його вартість для КАЕС до EUR50 млн, внаслідок чого учасники отримали десятки мільйонів нечесного прибутку.

Овчаров також виграв від завищених цін на електроенергію у Болгарії, залучивши на ринок електроенергії непотрібних посередників, стверджує американське відомство. Наприклад, незважаючи на те, що КАЕС мав контракт на продаж електроенергії безпосередньо Болгарської національної електричної компанії (НЕК), Овчаров координував з Ніколовим отримання контрактів на купівлю електроенергії від КАЕС, яку вони потім перепродавали НЕК, отримуючи прибуток за рахунок уряду та народу Болгарії, зазначається у повідомленні.

Крім того, Овчаров, Ніколов і Генов переводили контракти на обслуговування КАЕС у своїх власних ділових інтересах, уникаючи перевірки з боку болгарських офіційних осіб через офшорне управління. В результаті бізнес-схеми цих корупційних контрактів тривали щонайменше до 2020 року, коли бізнеси, які підтримує Овчаров, уклали контракт на обслуговування з КАЕС і надали йому частину виручки.

Крім того, Ніколов та Генов погодилися отримати хабарі у розмірі п'яти мільйонів болгарських левів від керівників іноземних компаній галузі в обмін на гарантії контрактів КАЕС. Навіть після звільнення гендиректора КАЕС Генов вимагав хабарі у розмірі трьох мільйонів болгарських левів від керівників болгарських підприємств, щоб полегшити перегляд присуджених контрактів КАЕС на їхню користь.

Що стосується Горанова, який був міністром фінансів з листопада 2014 року до січня 2017 року та з травня 2017 року до липня 2020 року, то він, за даними Мінфіну США, має зв'язки з олігархом, внесеним до списку OFAC, та колишнім болгарським депутатом Деляном Пеєвським. Горанов використав своє становище міністра фінансів, щоб сприяти підкупу болгарських чиновників та позбавити болгарський уряд податкових надходжень на користь болгарських олігархів на суму близько $300 млн, стверджує американське відомство.

Воно заявляє, що як міністр фінансів Горанов брав участь у корупційній схемі, в результаті якої болгарським чиновникам було виплачено десятки мільйонів євро в обмін на сприятливе законодавство для зацікавлених сторін, залучених до грального бізнесу.

"Сполучені Штати підтримують нашого союзника по НАТО Болгарію в її боротьбі як із корупцією, що вкорінилася, так і з російським впливом, які підривають демократичні інститути", - заявив заступник міністра фінансів США по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою Браян Е. Нельсон.

 

 

Теги: #сша #світ #санкції #болгарія

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