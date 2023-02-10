Сили оборони України за добу завдали 12 авіаударів по районах зосередження російських окупантів, 2 авіаудари по позиціях ворожих ЗРК

Сили оборони України протягом поточної доби завдали 12 авіаударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів, а також два авіаудари по позиціях російських зенітно-ракетних комплексів, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили два райони зосередження живої сили, склад боєприпасів, позицію зенітно-ракетного комплексу та ще два важливі об'єкти противника", - йдеться в повідомленні.