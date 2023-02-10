Події

18:39 10.02.2023

Сили оборони України за добу завдали 12 авіаударів по районах зосередження російських окупантів, 2 авіаудари по позиціях ворожих ЗРК

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Сили оборони України за добу завдали 12 авіаударів по районах зосередження російських окупантів, 2 авіаудари по позиціях ворожих ЗРК

Сили оборони України протягом поточної доби завдали 12 авіаударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів, а також два авіаудари по позиціях російських зенітно-ракетних комплексів, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії вразили два райони зосередження живої сили, склад боєприпасів, позицію зенітно-ракетного комплексу та ще два важливі об'єкти противника", - йдеться в повідомленні.

Теги: #зсу #удари

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