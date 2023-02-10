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18:29 10.02.2023

35 країн вимагатимуть усунення російських та білоруських спортсменів від Олімпіади у Парижі

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35 країн вимагатимуть усунення російських та білоруських спортсменів від Олімпіади у Парижі

Група з 35 країн, зокрема США, Німеччина та Австралія, вимагатимуть усунення російських та білоруських спортсменів від участі в Олімпійських іграх 2024 року, заявила у п'ятницю міністерка спорту Литви.

"Ми йдемо у тому напрямі, що нам не потрібен бойкот, тому що всі країни одностайні", - сказала Юргіта Сюгздінене, повідомляє Reuters.

Президент України Володимир Зеленський узяв участь в онлайн-зустрічі за участю 35 міністрів, щоб обговорити заклик до заборони, повідомив раніше представник міністерства спорту Литви.

"Для мене велика честь приймати Володимира Зеленського сьогодні на нашому саміті щодо участі в Олімпійських іграх", - написала у твіттері міністерка спорту Великої Британії Люсі Фрейзер.

"Це була дуже продуктивна зустріч представників 35 країн, і я дуже чітко виклала позицію Великої Британії: доки Путін продовжує свою варварську війну, Росія і Білорусь не мають бути представлені на Олімпійських іграх".

"Російська агресія призвела до загибелі 231 українського спортсмена і тренера", - заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський після зустрічі з головами чеського МОК та національного спортивного агентства.

"Водночас ми знаємо, що 70 відсотків російських спортсменів – військові. Я вважаю неприйнятною участь таких людей в Олімпійських іграх у нинішній ситуації, коли чесна гра для них нічого не означає".

Міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук заявив, що бойкот поки що не обговорюють. "Поки що не час говорити про бойкот", - сказав він на пресконференції, заявивши, що є й інші способи тиску на МОК, які можна було б вивчити насамперед. Він сказав, що більшість учасників висловилися за повне виключення російських та білоруських спортсменів.

"Більшість голосів - за винятком Греції, Франції, Японії - були саме в такому тоні", - сказав він. Він зазначив, що компромісним рішенням могло б стати створення групи біженців, до якої увійшли б російські та білоруські дисиденти.

Виступаючи на онлайн-саміті міністрів спорту держав-партнерів, президент України Володимир Зеленський заявив, що російські вбивства і терор не можна перекрити помилковою нейтральністю чи білим прапором для участі в Олімпійських іграх чи будь-яких міжнародних спортивних змаганнях, це потрібно визнати на рівні Міжнародного олімпійського комітету.

"Якби Олімпійськими видами спорту були вбивства та ракетні удари, то ви знаєте, яка національна збірна взяла б перше місце. І не важливо, чи був би у цієї збірної її державний прапор – триколор", - заявив він.

Теги: #олімпіада

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