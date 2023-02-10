Події

18:19 10.02.2023

На Ставці верховного головнокомандувача розглянуто ефективність роботи ППО, доручено ліквідувати наслідки ракетної атаки

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На Ставці верховного головнокомандувача розглянуто ефективність роботи ППО, доручено ліквідувати наслідки ракетної атаки

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

"На засіданні Ставки розглянули ефективність протидії сил ППО України сьогоднішній масованій ракетній атаці держави-терориста. Було дано необхідні доручення щодо ліквідації наслідків ракетних влучань в об'єкти енергетичної інфраструктури", - повідомляє пресслужба президента.

Учасники також заслухали інформацію про поточну ситуацію на передовій.

Окрему увагу було приділено захисту українських позицій у Донецькій області – у районі Бахмута, Вугледара та Кремінної у Луганській області, включно з іншими ділянками фронту, де тривають активні бойові дії.

Керівництво розвідки доповіло про дії ворога та його плани на найближчу перспективу.

Також було обговорено забезпечення сил оборони технікою й боєприпасами та їх розподіл між угрупованнями.

Окремо учасники Ставки зупинилися на підготовці до наступного засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" з урахуванням домовленостей, досягнутих Зеленським під час нещодавніх закордонних візитів.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, командувачі родів військ та оперативних напрямків.

До засідання долучилися члени уряду, керівники силових відомств і правоохоронних органів.

Теги: #ставка #головнокомандувач

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