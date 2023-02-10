Окупанти продовжують фільтраційні заходи на Херсонщині

У тимчасово окупованій Голій Пристані Херсонської області окупанти продовжують проводити фільтраційні заходи, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

"Російські загарбники продовжують здійснювати фільтраційні заходи на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Так, в місті Гола Пристань співробітники фсб російської федерації проводять перевірки документів та особистих речей місцевих жителів, особливу увагу приділяють телефонам", – повідомили у Генштабі.

Також наголошується, що з метою поповнення втрат, до населеного пункту Мирне Запорізької області, російські окупанти привезли найманців з так званого ПВК "Вагнер", з числа завербованих ув'язнених.