Ворог обстріляв об'єкти енергетичної інфраструктури Запоріжжя, зафіксовано 17 прильотів

Російські окупанти в ніч на п'ятницю атакували об'єкти енергетичної інфраструктури Запоріжжя, загалом зафіксовано 17 ворожих прильотів, повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

"За годину у місті зафіксовано 17 ворожих прильотів - це найбільша кількість з початку повномасштабного вторгнення. Виродки підступно атакували об'єкти енергетичної інфраструктури", - написав він у телеграм-каналі у п'ятницю вранці.

Куртєв додав, що інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

Раніше повідомлялося, що Запоріжжя двічі за ніч зазнало обстрілів.