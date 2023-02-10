Події

07:03 10.02.2023

Ворог обстріляв об'єкти енергетичної інфраструктури Запоріжжя, зафіксовано 17 прильотів

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Ворог обстріляв об'єкти енергетичної інфраструктури Запоріжжя, зафіксовано 17 прильотів

Російські окупанти в ніч на п'ятницю атакували об'єкти енергетичної інфраструктури Запоріжжя, загалом зафіксовано 17 ворожих прильотів, повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

"За годину у місті зафіксовано 17 ворожих прильотів - це найбільша кількість з початку повномасштабного вторгнення. Виродки підступно атакували об'єкти енергетичної інфраструктури", - написав він у телеграм-каналі у п'ятницю вранці.

Куртєв додав, що інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

Раніше повідомлялося, що Запоріжжя двічі за ніч зазнало обстрілів.

 

 

 

Теги: #запоріжжя #ситуація #обстріли

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