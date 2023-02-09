ДБР затримало одного з керівників митного поста "Чорноморськ-порт" на вимаганні хабара за експорт зерна

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали колишнього начальника митного поста "Чорноморськ-порт" Одеської митниці Державної митної служби України за вимагання хабара за експорт зерна, повідомляє ДБР.

"Працівники ДБР затримали колишнього начальника митного поста "Чорноморськ-порт" Одеської митниці Державної митної служби України. Його було викрито на хабарництві", - йдеться в повідомленні ДБР у телеграм-каналі в четвер.

За інформацією бюро, митник, який наразі обіймає посаду начальника відділу оформлення цього самого митного поста, вимагав $4 тис. 100 за безперешкодне переміщення через кордон вантажівок із зерновими культурами та отримання на них необхідних експортних сертифікатів EUR1.

У повідомленні зазначено, що наразі встановлюють інші факти одержання хабарів та осіб, які можуть бути причетні до хабарництва на митниці. У фігуранта та осіб, причетних до цього злочину, проведено обшуки. Серед іншого було виявлено майже $100 тис. готівкою.

"Планується повідомлення про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 КК України)", - інформують у ДБР.

Щодо затриманого колишнього начальника митного поста "Чорноморськ-порт" до суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади.