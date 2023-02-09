Кличко: Внаслідок вибуху на території колишнього заводу в Києві сталося руйнування будівлі на площі 500 кв. м, пошукові роботи на місці тривають

Руйнування будівлі на площі 500 кв. м. сталося внаслідок вибуху газового балона на території одного з колишніх заводів у Дарницькому районі Києва, повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Унаслідок вибуху в одноповерховому складському приміщенні на території колишнього заводу сталося руйнування будівлі на площі 500 кв. м. Одна людина загинула. Трьох постраждалих дістали з-під завалів", - написав Кличко в телеграмі в четвер.

За його словами, рятувально-пошукові роботи на місці вибуху тривають.

Київський мер додав, що причини вибуху наразі з'ясовуються.