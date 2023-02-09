Загальна кількість жертв землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 17 тис. осіб

Кількість жертв потужного землетрусу в Туреччині досягла 14014, повідомив у четвер президент країни Реджеп Таїп Ердоган.

"Кількість жертв землетрусу з епіцентром у провінції Кахраманмараш досягла 14014, дістали травм 63794 людини", - наводить слова президента агентство "Анадолу".

Раніше повідомлялося про 12873 загиблих та 62937 постраждалих.

Ердоган зазначив, що влада має намір забезпечити житлом усіх громадян, які втратили дах через землетрус. За рік президент планує повністю поновити постраждалі під час лиха провінції.

"Аль-Джазіра" також повідомляє про 3162 загиблих унаслідок землетрусу в Сирії, отже, загальна кількість загиблих перевищила 17 тис.

У ніч на 6 лютого потужний землетрус та ехо-поштовхи, що послідували за ним, призвели до загибелі людей і значної шкоди в декількох провінціях Туреччини, а також на території сусідньої Сирії.