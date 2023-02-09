Події

11:57 09.02.2023

До Європарламенту на виступ Зеленського прибула президентка Єврокомісії

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До Європарламенту на виступ Зеленського прибула президентка Єврокомісії

До сесійної зали Європейського парламенту на виступ президента України Володимира Зеленського прибула президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", до неї, крім присутніх уже у залі членів Європейської комісії, приєдналася Маргрете Вестагер.

Раніше фон дер Ляєн разом із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем зустрічала Зеленського в аеропорту.

Цей візит глави української держави західні засоби масової інформації вже назвали історичним.

Теги: #європарламент #зеленський #ляєн

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