Для захисту неба Києва створено спеціальні мобільні групи для ураження дронів, ракет та інших повітряних цілей

Для захисту Києва створено мобільні вогневі групи, здатні збивати дрони-камікадзе, ракети та інші повітряні цілі, повідомив начальник штабу - заступник командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк.

"Для протидії "Шахедам" у підрозділах Угруповання сил та засобів оборони Києва створено мобільні вогневі групи. Підготовлені екіпажі на легкових автомобілях підвищеної прохідності - озброєні великокаліберними кулеметами та оснащені тепловізійними прицілами, а також іншими приладами виявлення цілей і лазерного цілевказання", - написав він у телеграм-каналі у четвер.

"Вогневі позиції для мобільних груп визначені так, щоб екіпаж якнайшвидше прибув на місце. Підготовка самого екіпажу до бою займає не більше однієї хвилини", - інформував Павлюк.

"Кількість мобільних груп у складі угруповання постійно збільшується. Також ведеться робота щодо покращення їх технічного оснащення", - зазначив Павлюк, додавши, що мобільна вогнева група може знищувати крилаті ракети та інші повітряні цілі.