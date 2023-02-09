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10:05 09.02.2023

СБУ затримала співробітника УЗ, який за завданням ворога коригував удари по Києву

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СБУ затримала співробітника УЗ, який за завданням ворога коригував удари по Києву

Служба безпеки України викрила російського агента у лавах державного акціонерного товариства "Укрзалізниця", який коригував ворожі удари по столиці.

У повідомленні української спецслужби в четвер повідомляється, що зловмисник - діючий посадовець регіональної філії "Південно-Західна залізниця", якого спецслужба РФ залучила до негласної співпраці після повномасштабного вторгнення.

"У разі захоплення регіону загарбники обіцяли своєму поплічнику лояльне ставлення та керівні посади в окупаційних адміністраціях. Зловмисник перебував на постійному зв’язку з кадровим співробітником ФСБ, який координував його розвідувально-підривну діяльність проти України", - йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, агресора цікавили розвіддані про час і місце пересування військових ешелонів із озброєнням та боєприпасами ЗСУ, також ворожий посібник намагався передати окупантам координати об'єктів енергогенерувальних підприємств у Києві.

У разі отримання розвідданих, як зазначають у спецслужбі, окупанти планували використовувати їх для підготовки та проведення серії прицільних ракетних ударів по українській інфраструктурі.

"Співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили російського агента, задокументували його злочинну діяльність і затримали у Чернігові. Під час обшуків правоохоронці виявили смартфони із доказами законспірованого листування з представником російської спецслужби", - інформують у СБУ.

Слідчі СБУ повідомили ворожому агенту про підозру за ч.2 ст.111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування щодо притягнення до відповідальності всіх організаторів та учасників російської агентури.

Теги: #сбу #затримання #укрзалізниця #агент_рф

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