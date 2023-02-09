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00:05 09.02.2023

Реалізація мирного плану Зеленського має призвести до міжнародної мирної конференції – Макрон перед зустріччю із Зеленським та Шольцем

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Реалізація мирного плану Зеленського має призвести до міжнародної мирної конференції – Макрон перед зустріччю із Зеленським та Шольцем

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що «формула миру» президента Володимира Зеленського є основою для обговорення шляху для його досягнення.

Україна «може розраховувати на нас у побудові світу» «Ми хочемо разом будувати світ, світ, який віддає належне Україні, її народу, її мужності (...) і який дозволяє побудувати простір безпеки для всіх», — запевнив Макрон під час прес-конференції зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

"Україна може розраховувати на нас у побудові миру. Запропонований вами план є необхідною основою для обговорення цього шляху, який має привести нас до міжнародної мирної конференції", - сказав він українському президенту.

Макрон привітав «вражаючу сміливість, ясність і цілеспрямованість» Володимира Зеленського. Перед вечерею між Еммануелем Макроном, Володимиром Зеленським та Олафом Шольцем президент Франції звернувся до свого українського колеги: «Ваша мужність, ваша ясність і ваша цілеспрямованість вражають». Зі свого боку, Олаф Шольц привітав «мужність», «хоробрість» та «стійкість» українців.

"Ми стоїмо поряд з Україною, твердо вирішивши супроводжувати її до перемоги", - сказав президент Франції своєму українському колегі. Він додав: "Те, що відбувається в Україні, впливає на майбутнє Європи".

Зеленський у свою чергу привітав «континентальну єдність». Український президент заявив, що він "щасливий бути тут", щоб зміцнити "нашу континентальну єдність".

Теги: #мирний_план #макрон #зеленський

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