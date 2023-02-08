Події

18:30 08.02.2023

Західні ЗМІ повідомляють про майбутню зустріч Зеленського із Шольцом у Парижі

1 хв читати
Західні ЗМІ повідомляють про майбутню зустріч Зеленського із Шольцом у Парижі

Президент України Володимир Зеленський у Парижі зустрінеться з канцлером ФРН Олафом Шольцом, який прибуде до столиці Франції у середу ввечері, повідомляє видання NTV із посиланням на власні джерела у Берліні.

"У середу ввечері канцлер Олаф Шольц вилітає до Парижа, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та його французьким колегою Еммануелем Макроном", - йдеться у повідомленні.

При цьому уточнюється, що Зеленський під час свого поточного неанонсованого відрядження до Європи не відвідуватиме Берлін.

Теги: #зеленський #шольц

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:54 08.02.2023
Зеленський: Для мене честь бути першим президентом України, якого вшанував своєю аудієнцією британський монарх

Зеленський: Для мене честь бути першим президентом України, якого вшанував своєю аудієнцією британський монарх

16:56 08.02.2023
Зеленський ввечері має намір прибути з візитом до Парижа та зустрітися з Макроном - французькі ЗМІ

Зеленський ввечері має намір прибути з візитом до Парижа та зустрітися з Макроном - французькі ЗМІ

16:16 08.02.2023
Коаліція ракет великої дальності змусить зло відступити - Зеленський у британському парламенті

Коаліція ракет великої дальності змусить зло відступити - Зеленський у британському парламенті

16:12 08.02.2023
Зеленський закликав Велику Британію створити авіаційну коаліцію на підтримку України

Зеленський закликав Велику Британію створити авіаційну коаліцію на підтримку України

15:14 08.02.2023
Зеленський обговорив із Сунаком ключові потреби ЗСУ в озброєнні та військовій техніці

Зеленський обговорив із Сунаком ключові потреби ЗСУ в озброєнні та військовій техніці

13:28 08.02.2023
Зеленський: Я прибув до Лондону, щоб особисто подякувати британському народу за підтримку

Зеленський: Я прибув до Лондону, щоб особисто подякувати британському народу за підтримку

13:09 08.02.2023
Зеленський прибув до Великої Британії, де зустрінеться з Чарльзом III – Sky News

Зеленський прибув до Великої Британії, де зустрінеться з Чарльзом III – Sky News

11:19 08.02.2023
Зеленський у Великій Британії зустрінеться з прем'єр-міністром Сунаком та українськими військовими

Зеленський у Великій Британії зустрінеться з прем'єр-міністром Сунаком та українськими військовими

11:07 08.02.2023
Зеленський закликав партнерів не допустити російських спортсменів на Олімпіаду

Зеленський закликав партнерів не допустити російських спортсменів на Олімпіаду

08:16 08.02.2023
Зеленський подякував Байдену за слова підтримки України в Конгресі, а американський народ за солідарність

Зеленський подякував Байдену за слова підтримки України в Конгресі, а американський народ за солідарність

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський і Сунак прибули до табору Лулворт для зустрічі з українськими військовими

Ексголова НБУ Кирило Шевченко оскаржив оголошення у розшук НАБУ

Зеленський: Для мене честь бути першим президентом України, якого вшанував своєю аудієнцією британський монарх

Одеса отримає додатковий обсяг електроенергії до кінця середи – "Укренерго"

Зеленський ввечері має намір прибути з візитом до Парижа та зустрітися з Макроном - французькі ЗМІ

ОСТАННЄ

Зеленський і Сунак прибули до табору Лулворт для зустрічі з українськими військовими

Майже третину тіл, виявлених на місці масового поховання під Ізюмом, ще не ідентифіковано

Ексголова НБУ Кирило Шевченко оскаржив оголошення у розшук НАБУ

Під обстрілом у Дворічній загинули двоє місцевих жителів

Затримано мешканку Куп'янська, яка стала заступницею начальника "відділу освіти" в окупаційній адміністрації

У Херсонській області окупанти продовжують фільтрацію та пограбування місцевого населення – Генштаб ЗСУ

Німеччина передала Україні ще два "Гепарди", 11 автомобілів та 29 генераторів - Генштаб ЗСУ

Перше питання позачергового саміту ЄС – Україна, але підтвердження візиту Зеленського до Брюсселя досі немає – європейський дипломат

Джонсон закликав Велику Британію надати Україні винищувачі Typhoon і більше танків Challenger

Унаслідок обстрілу Чернігівщини окупантами поранено двох осіб, ще троє залишаються під завалами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА