Західні ЗМІ повідомляють про майбутню зустріч Зеленського із Шольцом у Парижі

Президент України Володимир Зеленський у Парижі зустрінеться з канцлером ФРН Олафом Шольцом, який прибуде до столиці Франції у середу ввечері, повідомляє видання NTV із посиланням на власні джерела у Берліні.

"У середу ввечері канцлер Олаф Шольц вилітає до Парижа, щоб зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та його французьким колегою Еммануелем Макроном", - йдеться у повідомленні.

При цьому уточнюється, що Зеленський під час свого поточного неанонсованого відрядження до Європи не відвідуватиме Берлін.