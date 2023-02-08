Зеленський ввечері має намір прибути з візитом до Парижа та зустрітися з Макроном - французькі ЗМІ

Після візиту до Лондона президент України Володимир Зеленський має намір у середу ввечері відвідати з робочим візитом столицю Франції (Париж) та провести зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном, повідомляють французькі ЗМІ з посиланням на власні джерела.

"Президент України Володимир Зеленський після приїзду до Лондона, свого другого візиту за кордон із початку російського вторгнення, очікується в Парижі цієї середи ввечері", - йдеться у повідомленні французького телебачення BFMTV.

Також, за наявною інформацією, Зеленський у Парижі зустрінеться із президентом Франції Еммануелем Макроном.

Крім того, на українського президента чекають у четвер у Брюсселі на саміті Європейського Союзу, навіть якщо цей візит не буде підтверджений.

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив у понеділок увечері, що запросив Володимира Зеленського "особисто взяти участь у майбутньому саміті".

"Могло б бути і цього четверга, "нічого не закрито", - йдеться в матеріалі.

Раніше в середу під час зустрічі в Лондоні з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком Зеленський закликав своїх західних союзників надати йому необхідну зброю, щоб зупинити російське вторгнення та деокупувати українські території, захоплені Росією.

Потім він виступив перед британськими парламентаріями у Вестмінстер-холі та закликав Велику Британію створити авіаційну коаліцію на підтримку України.