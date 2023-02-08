Коаліція ракет великої дальності змусить зло відступити - Зеленський у британському парламенті

Коаліція ракет великої дальності допоможе "змусити зло відступити з нашої країни, знищивши його укриття в глибині окупованих територій", сказав президент України Володимир Зеленський, виступаючи в середу у британському парламенті.

"Як я вже казав, українські військові проходять підготовку у Великій Британії. Зокрема, керувати "Челенджерами", вашими основними бойовими танками. Це танкова коаліція в дії, і я дякую вам, Ріші, дякую, пане прем'єр-міністре, за цей потужний оборонний крок - за танкову допомогу", - сказав він, додавши: "Коаліція ракет великої дальності остання з усіх".

"Це дасть змогу нам змусити зло повністю відступити від нашої країни, знищивши його укриття у глибині окупованих територій", - сказав президент.

І справа не лише у зброї, зазначив він. "Ми разом довели, що світ справді допомагає тим, хто відважно захищає свободу. І цим прокладає шлях до нової історії. Історії світу, який вміє швидко прийти на допомогу", - сказав Зеленський.

"Який знає, як бути ефективним у захисті. Який вміє залишатися принциповим у темні часи. Який сумлінно виконує свої договори та домовленості. Який не дозволяє правопорушникам насолоджуватися безкарністю. Який знає, як подолати вето, коли ним зловживають. Який не знає страху. І який знає, як перемогти. Це буде нова реальність вільного світу!" - заявив він.