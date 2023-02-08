Унаслідок ранкових ворожих обстрілів Харківщини поранено трьох мирних жителів - голова ОВА

У середу, 8 лютого, близько 11:00, російські окупаційні війська обстріляли с. Варварівку Чугуївського району Харківської області, є поранені серед мирного населення, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє цивільних: 69-річний чоловік та 66-річна жінка", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Він повідомив, що о 12:00 ворожого обстрілу зазнав Вовчанськ. Уламкового поранення дістав 52-річний співробітник "Харківобленерго".

Синєгубов запевнив, що всіх поранених госпіталізовано, медики надають їм необхідну допомогу.