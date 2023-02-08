Події

12:24 08.02.2023

Порт Рені вперше прийняв судно з цитрусовими

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Порт Рені вперше прийняв судно з цитрусовими

Порт Рені вперше за часи незалежності України залучив новий вантажопотік – цитрусові з Єгипту, які в мирний час йшли через великі порти Великої Одеси, повідомила Адміністрація морських портів України (АМПУ).

"Минулого тижня до порту Рені прибуло рефрижераторне судно Zeinab, обладнане посиленою вентиляцією та холодильними установками для перевезення вантажів, що швидко псуються", - йдеться в повідомленні АМПУ.

Зокрема, з Єгипту доставлено 519,9 тонни фруктів: 150,3 тонни апельсинів, 169,4 тонни гранатів, 31,05 тонни лимонів і 169 тонн мандаринів.

АМПУ уточнила, що традиційно цитрусові перевантажували порти "Чорноморськ" та "Одеса".

Нині порти Великої Одеси працюють лише в рамках роботи "зернової ініціативи", тож вантажовласники змушені шукати інші шляхи для доставки цитрусових до споживачів.

Теги: #рені #цитрусові

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