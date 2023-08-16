Події

21:19 16.08.2023

Російський безпілотник у ніч на середу знищив у Ренійському морпорту 3-5 тис. тонн с/г продукції

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Нічна атака 16 серпня російського безпілотника по портовій інфраструктурі держпідприємства "Ренійський морський торговельний порт" (Одеська обл.) знищила 3-5 тис. тонн сільгосппродукції, повідомив перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький.

"У рамках атаки (в ніч на 16 серпня - ІФ-У) були втрачені тисячі тонн продукції, які оцінюються мільйонами доларів. Якщо ми говоримо про обсяги, то це було сумарно 3-5 тис. тонн продукції", - сказав він в ефірі марафону "Єдині новини".

Водночас заступник міністра зазначив, що можливість відправляти в різні періоди щодня десятки тисяч тонн продукції зберігається.

Як повідомлялося, в ніч на 16 серпня під час атаки російським безпілотником території ДП "Ренійський морський торговельний порт" було знищено два металевих склади ангарного типу, сталося займання двох тракторів, а також шроту в розташованому поруч складі на площі 10 кв. м.

 

Теги: #атака #рені

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