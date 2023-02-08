Події

16:30 08.02.2023

Порт Рені вперше прийняв судно з цитрусовими

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Порт Рені вперше прийняв судно з цитрусовими

Порт Рені вперше за часи незалежності України залучив новий вантажопотік – цитрусові з Єгипту, які в мирний час йшли через великі порти Великої Одеси, повідомила Адміністрація морських портів України (АМПУ) у фейсбуці.

"Минулого тижня до порту Рені прибуло рефрижераторне судно Zeinab, обладнане посиленою вентиляцією та холодильними установками для перевезення вантажів, що швидко псуються", - йдеться в повідомленні АМПУ.

Зокрема, з Єгипту доставлено 519,9 тонни фруктів: 150,3 тонни апельсинів, 169,4 тонни гранатів, 31,05 тонни лимонів і 169 тонн мандаринів.

АМПУ уточнила, що традиційно цитрусові перевантажували порти "Чорноморськ" та "Одеса".

Лідером серед них був порт "Чорноморськ", який перевалив 253 тис. тонн цитрусових за останні п'ять років: у 2018 році – 83,6 тис. тонн, у 2019 – 74,1 тис. тонн, у 2020 – 43 тис. тонн, у 2021 – 35,5 тис. тонн та у 2022 році – 16,8 тис. тонн.

Порт "Одеса" за той самий період перевалив 134,2 тис. тонн цитрусових: у 2018 році – 45,4 тис. тонн, у 2019 – 40,4 тис. тонн, у 2020 – 26,5 тис. тонн, у 2021 – 14,3 тис. тонн та 2022 року – 7,6 тис. тонн.

В АМПУ нагадали, що нині порти Великої Одеси працюють лише в рамках роботи "зернової ініціативи", тож вантажовласники змушені шукати інші шляхи для доставки цитрусових до споживачів.

Теги: #порт #рені

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