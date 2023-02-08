Події

11:07 08.02.2023

Зеленський закликав партнерів не допустити російських спортсменів на Олімпіаду

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Зеленський закликав партнерів не допустити російських спортсменів на Олімпіаду

Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів протидіяти зусиллям дозволити російським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх.

"На тлі тривалої російської агресії і руйнівних воєнних злочинів МОК "вивчає способи" дозволити російським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх у Парижі. Ми закликаємо партнерів приєднатися до нашого марафону чесності, протидіяти цим зусиллям та захищати Олімпійську хартію", - написав він у середу у твіттері.

Теги: #рф #олімпіада #зеленський

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