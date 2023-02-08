Події

05:41 08.02.2023

Кулеба подякував Данії, Нідерландам та Німеччині за допомогу Україні

1 хв читати
Кулеба подякував Данії, Нідерландам та Німеччині за допомогу Україні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував Данії, Нідерландам та Німеччині за допомогу Україні. Також він обговорив 10 пакет санкцій проти РФ з главою МЗС Естонії.

"Шановний Ларс Расмуссен (LarsLoekke), велике спасибі Данії за непохитну підтримку разом із Німеччиною та Нідерландами", - написав Кулеба у мікроблозі Твіттер.

Глава українського зовнішньополітичного відомства зазначив, що "зміцнення України - найкраща інвестиція у нашу спільну європейську безпеку".

Кулеба також поговорив з естонським міністром закордонних справ Урмасом Рейнсалу про шляхи посилення майбутнього 10-го пакету санкцій ЄС щодо Росії. Крім того, про спільні наступні кроки щодо створення Спеціального трибуналу у справі про агресію проти України.

"Російське керівництво має бути притягнуте до відповідальності", - наголосив глава МЗС.

Теги: #україна #естонія #данія #кулеба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:32 08.02.2023
Байден пообіцяв допомагати Україні стільки, скільки потрібно

Байден пообіцяв допомагати Україні стільки, скільки потрібно

01:14 08.02.2023
Кулеба і Блінкен поговорили про нову військову допомогу Україні у зв'язку з роковинами повномасштабного вторгнення, що наближаються, а також про нові санкції проти РФ

Кулеба і Блінкен поговорили про нову військову допомогу Україні у зв'язку з роковинами повномасштабного вторгнення, що наближаються, а також про нові санкції проти РФ

00:47 08.02.2023
Ткаченко сподівається на підтримку Радою законопроекту про позбавлення держнагород осіб, підозрюваних у держзраді

Ткаченко сподівається на підтримку Радою законопроекту про позбавлення держнагород осіб, підозрюваних у держзраді

00:45 08.02.2023
Окупанти обстріляли центр Харкова, виникла пожежа

Окупанти обстріляли центр Харкова, виникла пожежа

14:07 06.02.2023
Україна готова відправити до Туреччини рятувальників для ліквідації наслідків землетрусу – Кулеба

Україна готова відправити до Туреччини рятувальників для ліквідації наслідків землетрусу – Кулеба

04:39 05.02.2023
Резніков наголосив на важливості підтримки українського ринку БПЛА

Резніков наголосив на важливості підтримки українського ринку БПЛА

00:16 05.02.2023
Зеленський позбавив громадянства Табачника, Клюєва, Захарченка та інших чиновників часів Януковича

Зеленський позбавив громадянства Табачника, Клюєва, Захарченка та інших чиновників часів Януковича

20:29 04.02.2023
Зеленський підписав документи "щодо очищення держави від тих, хто на боці агресора"

Зеленський підписав документи "щодо очищення держави від тих, хто на боці агресора"

20:25 04.02.2023
Зеленський обговорив із Ріші Сунаком навчання українських танкістів у Великій Британії

Зеленський обговорив із Ріші Сунаком навчання українських танкістів у Великій Британії

20:19 04.02.2023
Із російського полону повернулися додому 1762 людини

Із російського полону повернулися додому 1762 людини

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський призначив голів Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської ОДА

Українці в результаті землетрусу в Туреччині не постраждали

Людей, які пройшли війну, має бути більше у владі

Резніков за підсумками зустрічі з главою Міноборони Німеччини: Україну чекає багато позитивних новин

Зеленський обговорив першочергові потреби України з главою Міноборони ФРН Пісторіусом

ОСТАННЄ

Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні контрнаступу в Луганській та Донецькій області з метою взяти їх під повний контроль

Росіяни завдали ракетного удару по Центральному парку в Харкові

Кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 5,4 тис.

8 лютого: Цей день в Україні та в світі

Байден назвав війну Росії проти України однією з причин глобальної світової інфляції

Зеленський призначив голів Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської ОДА

Українці в результаті землетрусу в Туреччині не постраждали

Окупанти обстріляли сім громад Сумської області, загинула місцева мешканка

Німецькі танки Leopard 2 A6 прибудуть в Україну наприкінці березня

Українські військові вже вирушили до Німеччини для підготовки до управління танками Leopard 2

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА