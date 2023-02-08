Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подякував Данії, Нідерландам та Німеччині за допомогу Україні. Також він обговорив 10 пакет санкцій проти РФ з главою МЗС Естонії.

"Шановний Ларс Расмуссен (LarsLoekke), велике спасибі Данії за непохитну підтримку разом із Німеччиною та Нідерландами", - написав Кулеба у мікроблозі Твіттер.

Глава українського зовнішньополітичного відомства зазначив, що "зміцнення України - найкраща інвестиція у нашу спільну європейську безпеку".

Кулеба також поговорив з естонським міністром закордонних справ Урмасом Рейнсалу про шляхи посилення майбутнього 10-го пакету санкцій ЄС щодо Росії. Крім того, про спільні наступні кроки щодо створення Спеціального трибуналу у справі про агресію проти України.

"Російське керівництво має бути притягнуте до відповідальності", - наголосив глава МЗС.