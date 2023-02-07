Події

21:33 07.02.2023

Німецькі танки Leopard 2 A6 прибудуть в Україну наприкінці березня

1 хв читати
Німецькі танки Leopard 2 A6 прибудуть в Україну наприкінці березня

Німецькі танки Leopard 2 A6 прибудуть в Україну наприкінці березня, повідомила пресслужба посольства Німеччини.

"Наступні конкретні кроки в нашій підтримці України: міністр оборони (Борис – ІФ-У) Пісторіус поспілкувався сьогодні в Україні, зокрема, з президентом Володимиром Зеленським та своїм колегою Олексієм Резніковим. Бойові танки Leopard 2 A6 з Німеччини будуть наприкінці березня", - повідомляється у мікроблозі Твіттер посольства.

Як повідомлялося, канцлер ФРН Олаф Шольц оголосив про рішення німецького федерального уряду передати Україні 14 бойових танків "Leopard-2 А6" із запасів Бундесверу.

 

Теги: #поставки #танки #німеччина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:01 07.02.2023
Українські військові вже вирушили до Німеччини для підготовки до управління танками Leopard 2

Українські військові вже вирушили до Німеччини для підготовки до управління танками Leopard 2

20:22 07.02.2023
Резніков за підсумками зустрічі з главою Міноборони Німеччини: Україну чекає багато позитивних новин

Резніков за підсумками зустрічі з главою Міноборони Німеччини: Україну чекає багато позитивних новин

20:22 07.02.2023
Міністри оборони України та Німеччини обговорили прискорення виготовлення боєприпасів для України

Міністри оборони України та Німеччини обговорили прискорення виготовлення боєприпасів для України

19:50 07.02.2023
Уряд Німеччини офіційно схвалив постачання Україні танків Leopard 1 A5

Уряд Німеччини офіційно схвалив постачання Україні танків Leopard 1 A5

17:46 07.02.2023
Німеччина схвалила постачання до України 187 танків Leopard 1 - ЗМІ

Німеччина схвалила постачання до України 187 танків Leopard 1 - ЗМІ

17:04 05.02.2023
Україна отримала ще один мобільний медичний кабінет від неурядових організацій Німеччини

Україна отримала ще один мобільний медичний кабінет від неурядових організацій Німеччини

20:49 04.02.2023
Із Канади вилетів літак із першим танком Leopard 2

Із Канади вилетів літак із першим танком Leopard 2

07:54 04.02.2023
Німеччина передала Харківщині дев'ять генераторів для підключення теплових точок

Німеччина передала Харківщині дев'ять генераторів для підключення теплових точок

20:27 03.02.2023
"Танкова коаліція" нам потрібна для контрнаступу

"Танкова коаліція" нам потрібна для контрнаступу

20:23 03.02.2023
Резніков упевнений, що українські танкісти дуже швидко освоять танки Leopard

Резніков упевнений, що українські танкісти дуже швидко освоять танки Leopard

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українці в результаті землетрусу в Туреччині не постраждали

Людей, які пройшли війну, має бути більше у владі

Резніков за підсумками зустрічі з главою Міноборони Німеччини: Україну чекає багато позитивних новин

Зеленський обговорив першочергові потреби України з главою Міноборони ФРН Пісторіусом

Кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 4,5 тисячі

ОСТАННЄ

Українці в результаті землетрусу в Туреччині не постраждали

Окупанти обстріляли сім громад Сумської області, загинула місцева мешканка

"Укренерго" на вівторок підвищила або залишила без змін ліміти Києву та областям

Україна не завдає ударів по території РФ, надана союзниками зброя використовується для оборони – Подоляк

Шмигаль: USAID розгляне можливість підтримки малого та середнього бізнесу в Україні у розмірі 100 млн доларів

Людей, які пройшли війну, має бути більше у владі

Французький режисер Мішель Хазанавічус став послом United24

Зеленський обговорив першочергові потреби України з главою Міноборони ФРН Пісторіусом

Глава Міноборони ФРН зустрівся з братами Кличками у Києві, пообіцяв подальшу підтримку України

ВАКС іще на два місяці продовжив тримання під вартою екснардепа Микитася

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА