Україна не завдає ударів по території РФ, надана союзниками зброя використовується для оборони – Подоляк

Україна не використовує надану союзниками зброю для завдання ударів по російській території, нагадав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Ще раз про базові речі для наших партнерів. Україна не завдає ударів по території РФ. Зброя, яку дають союзники, використовується для оборони, деокупації українських територій і знищення складів ворога. Ракети більшої дальності, штурмова авіація необхідні для ефективного контрнаступу ЗСУ", - написав Подоляк у твіттері.