Ердоган упровадив режим НС у постраждалих від землетрусу провінціях Туреччини, кількість жертв сягнула 3 549

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про впровадження режиму надзвичайного стану в десяти провінціях, що постраждали від землетрусу, на три місяці, повідомляє у вівторок агентство "Анадолу".

"Ми зіткнулися з одним із найбільших лих не лише в історії Туреччини, а й в історії регіону та світу", - заявив він, мотивуючи своє рішення.

Ердоган повідомив, що кількість жертв землетрусу в Туреччині сягнула 3549, постраждали понад 22 тис. осіб.

Президент заявив, що до постраждалих районів відправлено 54 тис. наметів, 102 тис. ліжок. Наразі понад 53 тис. рятувальників працюють у зоні землетрусу, завдяки їхнім зусиллям з-під завалів вдалося врятувати понад 8 тис. людей.

Він також додав, що на першому етапі надання екстреної допомоги було виділено 100 млрд лір (близько $5,3 млрд).

У ніч на понеділок потужний землетрус у Туреччині та ехо-поштовхи, що послідували за ним, призвели до значної шкоди в декількох провінціях країни, а також на території сусідньої Сирії.

За останніми даними, жертвами стихійного лиха у двох країнах стали близько 5 тис. людей.