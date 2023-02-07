Події

14:37 07.02.2023

Ердоган упровадив режим НС у постраждалих від землетрусу провінціях Туреччини, кількість жертв сягнула 3 549

1 хв читати
Ердоган упровадив режим НС у постраждалих від землетрусу провінціях Туреччини, кількість жертв сягнула 3 549

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про впровадження режиму надзвичайного стану в десяти провінціях, що постраждали від землетрусу, на три місяці, повідомляє у вівторок агентство "Анадолу".

"Ми зіткнулися з одним із найбільших лих не лише в історії Туреччини, а й в історії регіону та світу", - заявив він, мотивуючи своє рішення.

Ердоган повідомив, що кількість жертв землетрусу в Туреччині сягнула 3549, постраждали понад 22 тис. осіб.

Президент заявив, що до постраждалих районів відправлено 54 тис. наметів, 102 тис. ліжок. Наразі понад 53 тис. рятувальників працюють у зоні землетрусу, завдяки їхнім зусиллям з-під завалів вдалося врятувати понад 8 тис. людей.

Він також додав, що на першому етапі надання екстреної допомоги було виділено 100 млрд лір (близько $5,3 млрд).

У ніч на понеділок потужний землетрус у Туреччині та ехо-поштовхи, що послідували за ним, призвели до значної шкоди в декількох провінціях країни, а також на території сусідньої Сирії.

За останніми даними, жертвами стихійного лиха у двох країнах стали близько 5 тис. людей.

Теги: #туреччина #землетрус #ердоган

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:51 07.02.2023
Диппредставництво України в Туреччині встановило зв'язок з 9 із 27 українців, які перебувають у зоні землетрусу

Диппредставництво України в Туреччині встановило зв'язок з 9 із 27 українців, які перебувають у зоні землетрусу

11:18 07.02.2023
Зеленський підписав указ про надання гумдопомоги Туреччині, яка постраждала від землетрусу

Зеленський підписав указ про надання гумдопомоги Туреччині, яка постраждала від землетрусу

11:16 07.02.2023
Про зниклих унаслідок землетрусу в Туреччині українців можна повідомляти на гарячі лінії Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти - Мінреінтеграції

Про зниклих унаслідок землетрусу в Туреччині українців можна повідомляти на гарячі лінії Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти - Мінреінтеграції

10:35 07.02.2023
Інформації про жертв серед українців унаслідок землетрусу в Туреччині немає, але деякі з них втратили житло – МЗС

Інформації про жертв серед українців унаслідок землетрусу в Туреччині немає, але деякі з них втратили житло – МЗС

10:32 07.02.2023
Новий землетрус зафіксовано на кордоні Туреччини з Сирією

Новий землетрус зафіксовано на кордоні Туреччини з Сирією

08:03 07.02.2023
Кількість загиблих від землетрусу в Туреччині зросла до 1,8 тис. осіб

Кількість загиблих від землетрусу в Туреччині зросла до 1,8 тис. осіб

07:31 07.02.2023
Понад 3,4 тис. осіб у Туреччині та Сирії стали жертвами землетрусу

Понад 3,4 тис. осіб у Туреччині та Сирії стали жертвами землетрусу

07:27 07.02.2023
Байден розпорядився допомогти Туреччині, що постраждала від землетрусу

Байден розпорядився допомогти Туреччині, що постраждала від землетрусу

22:06 06.02.2023
Україна запропонувала допомогу Туреччині у проведенні рятувальної операції

Україна запропонувала допомогу Туреччині у проведенні рятувальної операції

20:17 06.02.2023
Ердоган оголосив 7-денну національну жалобу за жертвами руйнівного землетрусу

Ердоган оголосив 7-денну національну жалобу за жертвами руйнівного землетрусу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Данілов допускає можливість завдання удару по території РФ зброєю українського виробництва

ВР продовжила з 19 лютого дію воєнного стану та мобілізації в Україні

У небі над Бахмутом прикордонники збили російський штурмовик

ВР призначила Клименка міністром внутрішніх справ – нардеп

ВР призначила Малюка главою СБУ – нардеп Гончаренко

ОСТАННЄ

Данілов допускає можливість завдання удару по території РФ зброєю українського виробництва

КС визнав неконституційним припис закону про середню освіту, що дискримінує педагогів-пенсіонерів

Депутата Херсонської облради, колишнього генерал-майора міліції підозрюють у співпраці з ФСБ

ВР продовжила з 19 лютого дію воєнного стану та мобілізації в Україні

Одеські дитсадки повертаються до звичайного графіка роботи, у школах канікули до кінця тижня – мерія

МЗС України розчароване рішенням Тбіліського міського суду у справі Саакашвілі

У небі над Бахмутом прикордонники збили російський штурмовик

ВР призначила Клименка міністром внутрішніх справ – нардеп

ВР призначила Малюка главою СБУ – нардеп Гончаренко

У британській розвідці припустили, що РФ намагається відновити наступ іще з січня і не зможе наростити сили найближчими тижнями

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА