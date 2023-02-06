Спецтрибунал може бути створений на підставі міжнародної угоди чи угоди ООН та України

Спеціальний трибунал із притягнення до відповідальності військово-політичного керівництва РФ за злочини агресії може бути створений на підставі багатосторонньої міжнародної угоди або угоди між ООН та Україною, також є інші механізми, зазначає генеральний прокурор Андрій Костін.

"Для нас найголовніше те, що сама ідея створення Спеціального трибуналу або іншої судової юрисдикції для покарання найвищого військового та політичного керівництва РФ за злочини агресії підтримується зараз багатьма країнами", - сказав Костін у понеділок увечері в ефірі національного телемарафону.

За його словами, група країн, які підтримують створення трибуналу, "відпрацьовують, зокрема й юридичні механізми, за яких трибунал буде створено і працюватиме".

"Для українців та України головне, що весь демократичний світ об'єднався для того, щоб покарати путіна та його оточення за злочин агресії… Найголовніше – політичне рішення", - наголосив генпрокурор.

Він повідомив: "Ми також очікуємо на відповідну резолюцію Генеральної асамблеї ООН, яка передуватиме створенню самого механізму трибуналу. Ця резолюція очікується найближчими місяцями, сподіваюся, що це буде в березні, але це робота дипломатів".

Український генпрокурор пояснив, що для того, щоб суд був справді міжнародним, на думку України найкращим варіантом є створення цього трибуналу на підставі багатостороннього міжнародного договору, за прикладом Нюрнберзького.

Інша модель, за словами генпрокурора, передбачає створення Спецтрибуналу на підставі угоди між ООН після підтримки резолюції Генасамблеї ООН про створення Спецтрибуналу та України, тобто на підставі Угоди між ООН та Україною.

Також, як зазначив Костін, розглядаються інші механізми.

"Але, я сподіваюся, що трибунал буде створено... або на підставі багатосторонньої міжнародної угоди або на підставі угоди між ООН та Україною після відповідної резолюції Генасамблеї", - резюмував Костін.