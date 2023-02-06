Два міжнародні аеропорти на півдні Туреччини призупинили роботу після землетрусу

Два міжнародні аеропорти, розташовані на півдні Туреччини, тимчасово не відправляють і не приймають рейсів у зв'язку з потужним землетрусом, що стався рано-вранці в понеділок, повідомляють турецькі ЗМІ.

Аеропорт Хатай у місті Антак’я наразі закрито через значні пошкодження єдиної злітної смуги.

В аеропорту Газіантеп в однойменній турецькій провінції призупинено польоти цивільної авіації. Про пошкодження злітної смуги не повідомляється, але на кадрах із цього аеропорту, розміщених у соцмережах, видно, як під час землетрусу люди вибігають на вулицю в паніці, зі стелі падає побілка та частини конструкції будівлі.

Потужний землетрус у Туреччині та Сирії та подальші афтершоки призвели до обвалення численних будівель, підземні поштовхи відчули жителі Лівану, Йорданії та Ізраїлю.

За останніми даними, у Туреччині загинули 284 особи, у Сирії - 237; тисячі людей постраждали.