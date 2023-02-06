До Ірпінського ліцею надійшов лист із погрозами, поліція здійснює перевірку – мер

Уранці у понеділок, 6 лютого, адміністрація Ірпінського ліцею №2 виявила на електронній пошті закладу повідомлення із погрозами, повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

"Одразу була викликана поліція та ДСНС. Діти евакуйовані з приміщення. Учні 1 та 2 класів сьогодні продовжать навчання на території іншої школи. Учні старших класів поки що займатимуться дистанційно", - написав Маркушин у телеграм-каналі.

Перевірили також електронні пошти інших навчальних закладів, проте нічого підозрілого наразі не виявлено.

"Будемо працювати з правоохоронцями, зокрема з кіберполіцією, щоб з’ясувати звідки насправді надіслано повідомлення, та покарати винних, якщо це чийсь зовсім не кумедний жарт", - зазначив мер.