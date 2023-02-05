Події

21:40 05.02.2023

Росія хоче відігратися за поразки. Ми маємо вистояти

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Росія хоче відігратися за поразки. Ми маємо вистояти

Яким би не був тиск з боку Росії на фронті, ми маємо вистояти, сказав у відеозверненні в неділю президент України Володимир Зеленський

"Вже є багато повідомлень про те, що окупанти хочуть зробити в лютому щось символічне. Спробувати відігратися за їхні минулорічні поразки. Ми бачимо цей збільшений тиск на різних напрямках фронту, а також тиск в інформаційному полі. Дуже важко на Донеччині – запеклі бої. Але як би не було важко і яким би не був тиск, ми повинні вистояти", - сказав він.

"Маємо використовувати кожний день і кожний тиждень, щоб посилювати наш захист на фронті, щоб зміцнювати наші міжнародні позиції, щоб збільшувати тиск на Росію і давати нашим людям нові можливості пройти цей важкий час. У нас немає іншої альтернативи, ніж захиститися та перемогти", - заявив він.

 

 

Теги: #війна #росія

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