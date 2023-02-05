У Києві та двох областях не обмежуватимуть е/е у першій половині неділі, на Одещині – тривають екстрені відключення

У Києві, Київській та Дніпропетровській області у першій половині дня неділі не обмежуватимуть електроенергію, а на Одещині – тривають екстрені відключення, повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Київ, Київщина та Дніпропетровщина в першу половину дня будуть без обмежень електропостачання", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, за командою "Укренерго" ліміти споживання будуть застосовані лише з 16:00 до 20:00 у Києві (1233 МВт), Київській (882 МВт) та Дніпропетровській (1494 МВт).

Разом із тим, на Одещині внаслідок руйнувань енергоінфраструктури тривають екстрені відключення світла.