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14:47 04.02.2023

Кабмін припинив дію Угоди між Україною і Росією про співробітництво у сфері використання космічного простору в мирних цілях

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Кабмін припинив дію Угоди між Україною і Росією про співробітництво у сфері використання космічного простору в мирних цілях

 Кабінет Міністрів припинив дію Угоди між урядами України і Росії про співробітництво у сфері дослідження і використання космічного простору в мирних цілях.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в суботу.

Зокрема, припинено дію Угоди між урядом України та Урядом Росії про співробітництво у сфері дослідження та використання космічного простору в мирних цілях, яка була підписана 27 серпня 1996 року, та протокол до цієї Угоди від 26 листопада 2010 року.

 

Теги: #рф #космос #кабмін

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