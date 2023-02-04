В Ізюмі внаслідок вибуху міни-пелюсток поранено 7 підлітків, у ще одного психологічна травма - Синєгубов

Минулої доби обстрілу російських окупаційних військ зазнали населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У Куп'янську пошкоджена інфраструктура цивільного підприємства. У смт Дворічна зафіксоване пряме влучання в квартиру на другому поверсі житлового будинку. Також пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди. Обійшлося без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він також повідомив, що за уточненою інформацією обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок вибуху протипіхотної міни "пелюстка" в Ізюмі постраждало 8 підлітків. У 7 дітей осколкові поранення. У однієї дівчинки психологічна травма - гостра реакція на стрес.

"Стан постраждалих легкий, їхнім життям загрози немає. Проте всіх дітей госпіталізували до харківської лікарні для дообстеження", - повідомив Синєгубов.

Раніше повідомлялося, що 3 лютого ввечері внаслідок вибуху міни в Ізюмі постраждали 7 підлітків віком від 14 до 17 років, п'ятеро з них були госпіталізовані.